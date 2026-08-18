Zoé Robledo, director del IMSS, reveló la meta que la institución tiene para cirugías y consultas médicas.

En la conferencia mañanera del 18 de agosto de 2026, Zoé Robledo resaltó que el IMSS busca lograr 2.2 millones de cirugías para el final de 2026.

Mientras que se espera lograr 106 millones de consultas de medicina familiar y de especialidad para diciembre de 2026.

Cirugías y consultas en IMSS (Captura de pantalla)

Asimismo, resaltó que de 2024 a 2026, las cirugías realizadas en el IMSS han incrementado en un 36%, pasando de 841 mil 478 a un millón 140 mil 373 operaciones.

IMSS va por más de 2 millones de cirugías en 2026, revela Zoé Robledo

De acuerdo con Zoé Robledo el IMSS busca alcanzar la meta de 2.2 millones de cirugías realizadas en 2026.

Hasta el momento, la meta del IMSS está a la mitad pues de enero a julio de 2026 se han realizado un total de 1.1 cirugías en sus instalaciones

Cabe señalar que de 2024 a 2026, las cirugías realizadas en el IMSS han incrementado en un 36%, pasando de 841 mil 478 a un millón 140 mil 373 operaciones.

Esto en los mil 122 quirófanos que se encuentran en 366 hospitales pertenecientes al IMSS.

Cirugías en IMSS (Captura de pantalla)

IMSS busca más de 100 millones de consultas de medicina familia y de especialidad en 2026

Por otra parte, Zoé Robledo resaltó que el IMSS busca otorgar más de 100 millones consultas antes de que concluya el 2026.

De acuerdo con la meta planteada, para diciembre de 2026, deberán haberse dado 106 millones consultas de especialidad y de medicina familiar.

Hasta julio de 2026 se han otorgado:

19.7 millones de consultas de especialidad

64.9 millones de consultas de medicina familiar

Cabe señalar que las consultas de especialidad incrementaron en un 37% de 2024 con 14 millones 383 mil 34 , a 19 millones 735 mil 995 en lo que va de 2026.

Esto en 7 mil 444 consultorios de 88 especialidades médicas.

Consultas en IMSS (Captura de pantalla)

Mientras que en consultas familiares se ha registrado un incremento de 12% en el mismo periodo, donde 58 millones 13 mil 129 consultas en 2024, mientras que en lo que va de 2026 van 64 millones 991 mil 126.

Esto en 15 mil 859 consultorios de mil 165 Unidades de Medicina Familiar.