El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, mandó un mensaje de concientización a los mexicanos, revelando cuáles son los accidentes más frecuentes que se atienden en urgencias.

Zoé Robledo recordó que aunque todos los accidentes se atienden en el IMSS, sí es importante “las conductas y la cultura vial”.

Accidentes de moto son las más atendidas en urgencias del IMSS, detalla Zoé Robledo

En conferencia del pueblo de Claudia Sheinbaum de hoy 18 de agosto de 2026, el director del IMSS habló sobre la atención médica que han brindado, destacando 10 millones 317 mil 968 urgencias atendidas de enero a julio.

Sin embargo, Robledo mandó un mensaje a los mexicanos compartiendo la importancia de tener buena conductora y “cultura vial”, pues los traumatismos que más se atienden son por accidentes de motocicleta.

“Tenemos que tener siempre mucha atención sobre todo en la parte vial. Accidentes de motocicleta es el trauma más común que estamos recibiendo (...) siempre se atiende, pero las conductas y cultura vial también es importante”. Zoé Robledo, director del IMSS.

Zóe Robledo sostuvo que el tema de la educación vial en los conductores en general se debe promover por ser un tema “de salud pública”.