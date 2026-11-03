El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, garantizó que habrá radioterapias en el Hospital de Oncología de Siglo XXI pese a la reciente falla eléctrica.

Así lo señaló a través de una publicación en sus redes sociales, en la que aseveró que ya se están atendiendo las fallas y las sesiones que hayan resultado afectadas serán reprogramadas.

Cabe destacar que la mañana del lunes 2 de noviembre se registró una falla eléctrica en el Hospital de Oncología de Siglo XXI, por la que diversos servicios se han interrumpido.

Garantiza Zoé Robledo radioterapias a pacientes del Hospital de Oncología de Siglo XXI tras falla eléctrica

Durante los trabajos de instalación de equipo especializado, se registró una falla eléctrica en el Hospital de Oncología de Siglo XXI por la cual se interrumpió el servicio de radioterapias.

De acuerdo con lo reportado por el IMSS, las fallas en el suministro provocaron que 161 pacientes que tenían citas en dicha área no pudieran ser atendidos, ante lo cual Zoé Robledo garantizó que se les dará el servicio.

Zoé Robledo garantiza radioterapias en Hospital de Oncología Siglo XXI (@zoerobledo/X)

En su mensaje, Zoé Robledo resaltó que ya se están atendiendo los inconvenientes que derivaron en los desperfectos eléctricas, por lo que “ningún paciente se queda sin su sesión” dado que “todas se reprogramaron”.

Finalmente, el director general del IMSS extendió un agradecimiento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el apoyo que brinda para solucionar las averías que han desencadenado los inconvenientes.

¿Qué pasó en el Hospital de Oncología de Siglo XXI?

Cerca de las 07:00 horas del 2 de noviembre se registró una falla eléctrica en el área de radioterapia del Hospital de Oncología de Siglo XXI, durante la instalación de dos aceleradores lineales.

La falla en la instalación afectó exclusivamente esa área, donde los equipos quedaron sin operar y derivó en la suspensión de 161 sesiones de radioterapias programadas para el mismo día.

Hospital Siglo XXI (google maps)

Para atender la contingencia, personal de la CFE acudió al sitio con una grúa articulada y reinstaló el transformador anterior que el hospital conservaba en busca de restablecer el suministro.

El IMSS informó que la energía se restableció a las 15:30 horas, que los equipos ya operaban con normalidad y que las 161 radioterapias fueron reprogramadas para esa noche y la mañana siguiente.