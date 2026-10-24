Ante la preocupación por los cambios a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Héctor Santana, titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de Hacienda, explicó cómo afectarán las modificaciones.

En entrevista con López-Dóriga, Héctor Santana enfatizó que los cambios recién anunciados buscan corregir abusos de la Modalidad 40 del IMSS, pero no afectará a los que ya están incorporados a este esquema.

Hacienda precisa que cambios a la Modalidad 40 del IMSS no afectarán a jubilados y ya afiliados

Claudia Sheinbaum confirmó que la Modalidad 40 del IMSS, que permite que exempleados puedan seguir realizando aportaciones para obtener una mejor pensión, tendrá cambios tras detectar movimientos fraudulentos.

De acuerdo con la información, los cambios surgen luego de documentarse que algunas personas estaban realizando aportaciones con sueldos muy por encima de lo que cotizaban cuando se encontraban laborando.

¿Cómo afectan los cambios a la Modalidad 40 del IMSS? Hacienda lo explica (Michelle Rojas / SDPnoticias)

El anuncio de las modificaciones desató una serie de preocupaciones entre los beneficiarios de este esquema de pensiones, por lo que Héctor Santana, funcionario de Hacienda, detalló cómo afectan los cambios.

En primer lugar, explicó que los cambios no son retroactivos, por lo que, quienes ya estén jubilados mediante este esquema o quienes estén pagando sus cuotas actualmente, no se verán afectados de ninguna manera.

Cambios en la Modalidad 40 del IMSS afectará a nuevos beneficiarios del esquema

El titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de Hacienda precisó que los cambios a la Modalidad 40 del IMSS afectarán, principalmente, a nuevos beneficiarios de este esquema de jubilación.

A partir de las nuevas reglas, las personas que deseen incorporarse a la Modalidad 40 deberán tomar como referencia su último salario registrado ante el IMSS para realizar sus aportaciones.

En caso de querer realizar una aportación mayor al último salario registrado ante el IMSS, solo se podrá aumentar hasta una Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no se podrá superar ese límite.

Asimismo, los cambios eliminan la posibilidad de realizar pagos retroactivos para cubrir periodos anteriores a la solicitud. Con ello, las cotizaciones comenzarán a generar derechos a partir de la fecha de inscripción.

SHCP explicó que las medidas buscan frenar prácticas que podrían perjudicar las finanzas del sistema pensionario, así como evitar que personas recurran a créditos costosos promovidos por intermediarios.

Las medidas tienen carácter temporal, pues el IMSS contará con seis meses para realizar un estudio técnico sobre los efectos de la Modalidad 40 en sus finanzas y determinar si las restricciones deben mantenerse o modificarse.

Mientras tanto, la Modalidad 10 para trabajadores independientes y las aportaciones voluntarias a las Afores continúan como alternativas de ahorro o incorporación a la seguridad social, de acuerdo con las características de cada esquema.