Yasmín Esquivel, la ministra señalada de plagio, advirtió que no renunciará a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La ministra dijo a Milenio que no dejaría su cargo dentro de la SCJN, pese a la fuerte polémica que la rodea.

Cabe recordar que recientemente la FES Aragón de la UNAM, donde la ministra se licenció, resolvió que Yasmín Esquivel Mossa plagió su tesis de licenciatura.

Sin embargo, la ministra rechazó el veredicto y en entrevista aseguró que el Comité de integridad de la FES Aragón no realizó la valoración de las pruebas presentadas además de que no se le notificó del dictamen.

“Es una resolución que no comparto, evidentemente no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinaran contundentemente que la tesis es de mi autoría, y por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen.

Rechazo absolutamente la determinación del comité de integridad de la FES Aragón”.

Yasmín Esquivel