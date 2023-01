Luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmara que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa cometió plagio en su tesis, se buscará un juicio político en su contra.

Así lo aseguró el senador de Grupo Plural, Germán Martínez para Así las cosas, quien además, afirmó que se le debe de retirar el título universitario.

Asimismo, aclaró que la UNAM tiene la forma, dentro de sus estatutos, de sancionar a Yasmín Esquivel Mossa y no sólo dejarlo en manos de la Secretaría de Educación Pública . (SEP).

“Yo digo que se le debe quitar el título en la UNAM y la Cédula en la SEP porque no cumplió los requisitos, porque fraudeó, porque falsificó, porque plagió”

De acuerdo con el senador de Grupo Plural, ya se busca un juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, de acuerdo con lo afirmado en el artículo 110 de la Constitución.

De acuerdo con este artículo, podrán ser sujetos a juicio político los funcionarios que cometan violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen.

El senador Germán Martínez consideró que Yasmín Esquivel ha cometido graves faltas y violaciones por lo que desde ayer se busca un juicio político en su contra.

Además, recordó que el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se requiere de una “buena reputación” para ser ministro de la SCJN.

Así como contar con un título universitario y no una cédula, por lo que al retirarle el título por la licenciatura en derecho, dejaría de cumplir con los requisitos para ser ministra.

“Decir que no se le puede retirar el título es decir que no se puede reprobar a alguien en la UNAM porque no pasó el examen”

senador Germán Martínez