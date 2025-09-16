Xóchitl Gálvez, ex candidata a la presidencia de México, reapareció púbicamente en el Grito de Independencia de Alessandra Rojo de la Vega, con su hijo.

Fue en redes sociales, en donde la propia Xóchitl Gálvez compartió una serie de fotografías, en donde se le observa que asistió al Grito de Independencia en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de una reaparición, luego de que Xóchitl Gálvez finalizara su periodo como senadora de la República por el Partido Acción Nacional (PAN).

Xóchitl Gálvez reapareció en el Grito de Alessandra Rojo de la Vega, con su hijo

En redes sociales, Xóchitl Gálvez compartió su reaparición en el Grito de Independencia de Alessandra Rojo de la Vega, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, celebración por las Fiestas Patrias 2025, a la cual acudió en compañía de su hijo Juan Pablo Sánchez Gálvez.

Cabe recordar que Juan Pablo Sánchez Gálvez colaboró como parte de su equipo en las campañas rumbo a las elecciones 2024, mismas que posteriormente abandonó.

Además de una imagen junto a su hijo, Xóchitl Gálvez también compartió una fotografía junto a Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.

De acuerdo con la ex candidata presidencial, su reaparición se debió a que acudió para dar su apoyo a Alessandra Rojo de la Vega durante estas Fiestas Patrias 2025 en CDMX.

“¡Qué gusto acompañar a mi querida Alessandra Rojo de la Vega en la celebración del Grito de Independencia en la Alcaldía Cuauhtémoc!“, escribió Xóchitl Gálvez a través de su cuenta de X.

Xóchitl Gálvez reaparece en el Grito de Alessandra Rojo de la Vega, con su hijo (@XochitlGalvez / X)

Xóchitl Gálvez se muestra sonriente en el Grito de Independencia de Alessandra Rojo de la Vega

Dentro de las imágenes que compartiera la propia Xóchitl Gálvez, resalta una en donde luce sonriente frente a una pared adornada con los colores de la bandera nacional.

Dicho adorno fue elaborado con flores, las cuales juntaron a través de varias de ellas, los colores verde, blanco y verde de la bandera de México.

Hasta el momento se desconoce el camino a seguir que tomará Xóchitl Gálvez, luego de que perdiera las elecciones presidenciales 2024.