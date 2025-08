La ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, cuestionó las decisiones de la jueza Mariana Vieyra Valdéz, quien sentenció a su hermana, Jaqueline Malinali Gálvez, por secuestro.

Esto por considerar contradictorios los criterios para resolver el caso de su hermana y el de Israel Vallarta, a quien exoneró.

De acuerdo con Xóchitl Gálvez, se trata de dos sentencias distintas “para casos muy similares”.

“Dos cosas estoy segura y por eso doy la cara: Malinali no estaba en esa casa de seguridad y Malinali fue torturada para obtener la declaración con la que la sentencian”

Xóchitl Gálvez cuestionó en entrevista para Ciro Gómez Leyva, las sentencias de la jueza Mariana Vieyra Valdés en el caso Vallarta y en el de su hermana secuestradora Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz.

De acuerdo con Gálvez el caso de su hermana y el de Israel Vallarta tienen muchas similitudes como:

Israel Vallarta no es el único; la increíble y triste cantidad de mexicanos sin sentencia en cárceles

Recordó que su hermana fue detenida en un centro comercial temprano y no en una casa de seguridad como se dijo, el pasado 20 de julio de 2012.

Sin embargo, en el caso de Israel Vallarta, detenido en 2005 junto con Florence Cassez por secuestro, la jueza decidió desechar pruebas por haber sido obtenidas de manera ilícita.

Asimismo, señaló que lo que desestimó a jueza Mariana Vieyra Valdés fueron los testimonios de las víctimas de secuestro que reconocieron a Vallarta como su agresor.

Sin embargo, en el caso de su hermana, Jaqueline Malinali Gálvez, desecha los 3 testigos que señalaron que fue detenida en el centro comercial.

Así como los testimonios de los vecinos de la casa de seguridad, “que acreditan que las víctimas salen a las 8 de la mañana de la casa de seguridad, la policía se va y mi hermana llega después de la 1 de la tarde”.

“Ese es el testimonio más importante, en el que yo tenía toda la confianza porque yo te puedo asegurar que mi hermana no estaba en ese lugar y hay 6 testigos…todos los vecinos vieron lo que pasó a las 6 de la mañana. Eso contradice lo que dice la fiscalía de que fue a las 4 de la tarde”

Por otra parte, Xóchitl Gálvez señaló que, aunque hay muchas similitudes en el caso de su hermana secuestradora y el de Israel Vallarta, hay una marca diferencia.

De acuerdo con Gálvez, a comparación de Vallarta, su hermana Jaqueline Malinali Gálvez solo fue acusada de un caso de secuestro, cuyo testimonio se obtuvo a través de tortura.

“Dije casos similares porque en el caso de Vallarta tiene otras acusaciones por secuestro, en el caso de mi hermana no hay ninguna otra acusación por secuestro, esa es la diferencia que yo encuentro”

Sin embargo, la jueza Mariana Vieyra Valdés decidió sentenciar a 89 años de cárcel a su hermana Jaqueline Malinali por lo que sentenció: “cómo explica la juez, dos casos prácticamente idénticos..Mali ha apelado y ahí vamos a ver”.

“Pareciera que la mayor afectación a mi hermana ha sido mi persona y eso sí me genera un dolor…dolorosísimo. La visito de manera continua pero sí es muy doloroso...Mismas pruebas, mismos hechos, resoluciones totalmente distintas…la misma jueza tendría que decir por qué dos sentencias"

Asimismo, señaló que ahora cuestiona si con la jueza la justicia es selectiva o actuó bajo consigna porque levantó la voz en contra de los gobernantes durante su tiempo como senadora.

“¿Qué me ronda en la cabeza?, ¿hay justicia selectiva?,¿hay consigna?, ¿influyó que yo levantara la voz durante los 6 años como senadora?, ¿influyó que denunciara penalmente a una serie de funcionarios corruptos o el caso del hijo del expresidente López Obrador de la Casa Gris?”

Además, se preguntó si su hermana estaría en libertad si se hubiera “doblado” y aceptado las invitaciones para formar parte de la 4T, como lo hicieron:

“Qué hubiera pasado si yo me doblo. Tuve muchas propuestas de parte de ellos para irme a la 4T para ser senadora, para ser secretaria de Estado, como hizo Yunez que tenía una órden de aprehensión y hoy está feliz…yo no lo hice ni lo voy a hacer, voy a seguir levantando la voz pero lo que me ronda en la cabeza es qué tanto influyó en la juez el efecto de haber sido una juez del acordeón, el haber sido una juez de consigna”

Xóchitl Gálvez