México va a tener una mujer presidenta, celebró la precandidata del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez luego de que Samuel García regresara a ser gobernador del estado de Nuevo León este fin de semana.

Xóchitl Gálvez pidió que los hombres no se cuelen en esa contienda rumbo a las elecciones 2024, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues dijo que ha hecho propaganda en beneficio de su candidata.

Al pedir piso parejo también se refirió a los recursos públicos y lo que representan hablar de Claudia Sheinbaum desde las conferencias mañaneras.

“Eso de lo que él se quejó en el pasado... recursos públicos enfocados a su candidata pues él usa todas las mañaneras para fortalecer a su candidata de alguna manera” Xóchitl Gálvez. Precandidata FAM

Xóchitl Gálvez celebra que única adversaria sea Claudia Sheinbaum

Xóchitl Gálvez estuvo en Tijuana, Baja California, donde pronunció estas palabras y ahora señaló que nuevamente su único adversario a vencer en las elecciones 2024 es Morena.

La precandidata insistió en que esta contienda se trata de dos mujeres luego de que luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se dedicó a atacarla en el período de precampaña.

Xóchitl Gálvez: Samuel García no contendía por la presidencia

Xóchitl Gálvez dijo que Samuel García no iba a contender por la presidencia sino a dividir el voto dado que si fuera un precandidato competitivo hubiera renunciado totalmente al gobierno del estado y dejado que se instalara un sustituto distinto a él o a su movimiento.

Desde Tijuana, Xóchitl Gálvez aprovechó para criticar al gobierno de AMLO pues dijo que en el tema de migración no ha hecho bien su trabajo y dijo que se requiere una postura firme y seria para no ser un tercer país seguro.

Sobre todo dijo que no se puede ser un tercer país seguro ya que México no tiene recursos para ello y hay migrantes que están esperando su visa en malas condiciones pues no hay albergues y están prefiriendo usar los de la sociedad civil pero también les faltan adecuaciones.

La precandidata se pronunció por abordar el tema de manera integral y no ignorarlo.

Xóchitl Gálvez estuvo también en Reynosa, Tamaulipas, donde se pronunció por combatir la inseguridad y otorgar medicinas a las familias que lo necesitan.

¿Cómo va Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024?

Xóchitl Gálvez se encontraba en segundo lugar en la encuesta de noviembre de MetricsMX al estar a un presente Samuel García en la contienda.

Xóchitl Gálvez continuaba en el segundo lugar pero fue mermada por la presencia del ex precandidato de Movimiento Ciudadano.

En la mencionada encuesta Xóchitl Gálvez tenía 20.5 por ciento ante un 55.8 por ciento de Claudia Sheinbaum. Samuel García en su incursión había logrado un 9.9 por ciento.