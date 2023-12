La precandidata del Frente Amplio por México (PRI, PAN y PRD) Xóchitl Gálvez, fue a quejarse con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar pues asegura que está siendo víctima de un proceso electoral “poco democrático”.

Lo anterior, luego de la reunión bilateral que sostuvo este lunes 4 de diciembre, Ken Salazar con las precandidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, celebró el encuentro con el representante de Estados Unidos.

“Compartí con el embajador Ken Salazar una visión integral con nuestro socio comercial y aliado para alcanzar una mejor calidad de vida para todos los mexicanos”, escribió Xóchitl Gálvez vía redes sociales.

Aunque no todo fue color rosa, pues la aspirante a alcanzar la silla presidencial aprovechó la reunión para quejarse con Ken Salazar sobre el proceso electoral “poco democrático”.

En una entrevista a medios tras salir de la reunión bilateral, Xóchitl Gálvez dio a conocer que se quejó con Ken Salazar por el “ataque poco democrático” que ha sufrido a manos del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Asimismo, le explicó al funcionario norteamericano cómo la administración del mandatario AMLO apoyó a un tercer candidato sólo para arremeter contra ella.

“Yo le dije básicamente que estaba sufriendo un ataque poco democrático del gobierno (…) ahora no sólo me atacan a mí, apoyan a un tercer candidato para que me ataquen”

Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial