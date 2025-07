La presidenta Claudia Sheibaum rechazó las acciones racistas y clasistas de Ximena Pichel, bautizada en redes como Lady Racista, tras agredir a un policía de la de la Ciudad de México (CDMX) en un video que se hizo viral.

En su conferencia de prensa de este lunes 7 de julio, Claudia Sheinbaum dijo que es aberrante el grado de racismo, clasismo y discriminación de la mujer.

Además, Claudia Sheinbaum dijo que ese tipo de actitudes se deben señalar siempre y que no deben repetirse en México.

Claudia Sheinbaum envió su solidaridad al policía que muchos reconocen como Carlos por haber sufrido de racismo y discriminación.

Y recordó a Ximena Pichel, Lady Racista, que actualmente la discriminación es un delito que se castiga con intervención de consejos y hasta con sanciones penales.

La legislación a la que hizo referencia Claudia Sheinbaum es al artículo 149 Ter del Código Penal Federal que señala hasta tres años de cárcel a quien realice actos discriminatorios, como lo hizo Ximena Pichel, Lady Racista.

De la misma manera, Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de actitudes xenófobas en la marcha contra la gentrifícación. Cabe recordar que muchas de las consignas fueron en contra de ciudadanos estadounidense y a favor de latinoamericanos.

Algunos manifestantes se lanzaron al igual contra turistas que contra nómadas digitales, todos de Estados Unidos, a lo que Claudia Sheinbaum dijo que México es un país abierto a todo el mundo.

“Debemos tener muy presente el no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación… las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por muy legítima que sea… la demanda sea fuera cualquier nacionalidad…”

Claudia Sheinbaum. Presidenta de México