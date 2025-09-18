Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, llegó tras varias horas de retraso a Chiapas luego de ser expulsado de Paraguay.

El ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco se negó a la extradición simplificada luego de su detención el 13 de septiembre de 2025, por lo que el gobierno de Paraguay decidió expulsarlo.

Hernán Bermúdez Requena, relacionado con La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue recibido por un fuerte operativo en Tapachula, Chiapas; ahora será trasladado al penal federal El Altiplano, prisión de máxima seguridad.

Hernán Bermúdez Requena llega a Chiapas 18 horas después tras expulsión de Paraguay

El gobierno de Paraguay expulsó a Hernán Bermúdez Requena al considerarlo un peligro para la nación y, a través de las autoridades migratorias, lo enviaron custodiado por autoridades mexicanas a Chiapas.

La entrega del presunto líder de La Barredora se dio a las 17:00 horas del 17 de septiembre; se esperaba su arribo en Chiapas 11 horas después.

Luego de pernoctar en el Aeropuerto Internacional de El Dorado en Bogotá, Colombia, el avión Bombardier Challenger 605, con matrícula XB-NWD, salió a las 09:20 horas.

Para las 11:12 horas, este vuelo aterrizó en Tapachula, Chiapas, 18 horas después de su expulsión de Paraguay.

Paraguay expulsa a Hernán Bermúdez Requena; consideran riesgo de instalación de grupos criminales

El gobierno de Paraguay determinó expulsar a Hernán Bermúdez Requena luego de que México desistiera de su solicitud de extradición.

Ya sin ningún impedimento legal, Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, fue puesto a disposición de las autoridades migratorias quienes determinaron que, al haber ingresado de manera ilegal, debía ser expulsado.

Esto luego de considerar como un riesgo que el presunto líder de La Barredora instaurara grupos criminales en el país.

Con el proceso de expulsión se aceleró la llegada de Hernán Bermúdez Requena a México, quien se había negado a la extradición simplificada, lo que extendía su tiempo detenido en Paraguay.