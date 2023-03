En el marco del Día Internacional de la Mujer vislumbran a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), como la primera presidenta del país; ‘El patriarcado va a caer’ aseguran.

En el evento Mujeres Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum fue nombrada “futura presidenta de México”, y designada como la encargada de ”tirar el patriarcado” desde el ejecutivo de la nación.

Fue la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, quien dedico un discurso a dicha situación y aseguró que la posibilidad de que una mujer llegue a la presidencia de México le genera esperanza.

L’Oréal ya no quiso tener a Amber Heard para el Día Internacional de la Mujer

Mara Lezama se suma a Claudia Sheinbaum en el Día Internacional de la Mujer; el futuro “será con mujeres o no será”

A través de redes sociales circula el video sobre el discurso que dio Indira Vizcaíno en el evento ‘Mujeres Haciendo Historia’, celebrado en la CDMX el pasado domingo 5 de marzo.

En éste, la gobernadora de Colima aseguró que Claudia Sheinbaum es la próxima presidenta de México, y que aunque a “muchos” les puede generar miedo, a ella y a cientos de mujeres les da esperanza.

Apunto que saber que Claudia Sheinbaum será la próxima y primera presidenta de México, la hace pensar en mujeres como Aura de Comal, su hija Julieta, ella y la misma mandataria capitalina.

Pues dijo que quizá la niña que fue jamás imaginó llegar hasta donde ahora esta, y que actualmente, sus talentos, disciplinas y trabajo la pueden llevar a un cargo que dejó de ser un sueño para las mujeres.

“Saber que aquí esta la próxima presidenta de México me hace pensar en Aura de Comal, en mi hija Julieta, en la niña que fui o en la niña de fue Claudia, que quizá noimaginó estar en donde esta hoy, pero que hoy ya no lo imagina, ya no lo sueña, sino que lo trabaja y lo tiene al alcance de sus talentos, su disciplina”

Indira Vizcaíno