Familiares y amigos de la sargento segundo Bertha Mireya González marcharon en Mexicali, Baja California, para exigir justicia y esclarecer la muerte de la militar, que ocurrió dentro del cuartel de la demarcación.

Decenas de personas se congregaron para marchar hasta el cuartel militar, donde exigieron avances en la investigación y acusaron que no han recibido información suficiente sobre la muerte de Bertha Mireya González.

Piden esclarecer muerte de Bertha Mireya González dentro de cuartel militar en Mexicali

El lunes 5 de octubre de 2026, familiares y amigos de Bertha Mireya González recorrieron la vialidad conocida como Calle 11 en protesta por la muerte de la militar, que perdió la vida dentro del cuartel.

Bertha Mireya González: exigen justicia por su muerte en cuartel militar de Mexicali (Justicia para Bertha Mireya)

De acuerdo con los familiares de la sargento, existen diversas irregularidades alrededor del caso, entre ellas, que los propios elementos del Ejército intervinieron en la escena donde fue encontrada la militar.

Reportes preliminares señalaron que Bertha Mireya González había fallecido a causa de un accidente de trabajo. La familia afirma que la necropsia reveló que murió por asfixia y que tenía golpes en la cabeza.

Los manifestantes se encontraban frente al cuartel militar, cuando elementos del Ejército se acercaron para proponer que un grupo ingresara a las instalaciones para dialogar en privado sobre el caso.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los manifestantes, quienes mantuvieron su exigencia fuera del cuartel de obtener respuestas sobre la investigación de la muerte de Bertha Mireya González.

Cabe recordar que Bertha Mireya González Ángeles, de 42 años de edad, era sargento segundo del Ejército, era madre de tres hijos y tenía alrededor de 19 años de servicio.

El 18 de junio de 2026 fue localizada sin vida en el departamento que ocupaba dentro de la unidad habitacional de la Segunda Región Militar, en Mexicali, Baja California. El caso no se ha resuelto.