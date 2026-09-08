La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca informó que fueron vinculados a proceso dos concejales de Santiago Choápam por el delito de violencia política agravada contra la alcaldesa Dolores Luciana Valadez.

De acuerdo contra las autoridades, los dos hombres fueron identificados como:

Abelino Bartolo Cruz, regidor

Jorge Méndez Martínez, síndico

Ambos fueron detenidos tras cumplimentar una orden de aprehensión y puestos a disposición de un juez, quien durante la audiencia también les dictó medidas cautelares.

Juez vincula a proceso a dos concejales de Santiago Choápam; fueron suspendidos temporalmente

El lunes 7 de septiembre de 2026, la Fiscalía de Oaxaca informó que un juez de control determinó la vinculación a proceso de dos concejales de Santiago Choápam.

Lo anterior, luego de que fueran acreditas las pruebas presentadas en su contra por el delito de violencia política agravada cometido contra la alcaldesa Dolores Luciana Valadez.

La carpeta de investigación señala que los hechos ocurrieron en junio 2016, cuando la edil sostuvo una reunión con habitantes y representantes de la comunidad en una cancha municipal.

Allí, Abelino Bartolo Cruz y Jorge Méndez Martínez desacreditaron de sus funciones a Luciana Valadez, además de que cometieron actos intimidatorios y amenazas.

Durante la reunión, la alcaldesa fue retenida contra su voluntad, además de que fue obligada a firmar un documento mediante el cual pretendían que renunciara al cargo.

Por tal motivo, el juez dictó como medida cautelar la suspensión temporal de sus cargos para ambos, toda vez que al momento de los hechos se desempeñaban como concejales de Santiago Choápam.

Tras el fallo, quedaron detenidos por autoridades ministeriales, a la espera de que se defina su situación legal.

Vinculan a proceso a dos concejales de Santiago Choápam por violencia política contra la alcaldesa (Fiscalía de Oaxaca)