En redes sociales se viralizó un video en el que un niño identificado como Iker interrumpió una sesión de la Secretaría de Gobernación (Segob) para denunciar el acoso escolar que ha sufrido por parte de su maestra.

El video fue compartido el 19 de julio por Dailén RM en TikTok, donde asegura que un niño con promedio de 10 teme a su maestra, Gabriela Guzmán Medina, por el acoso que sufre por su parte y de sus compañeros.

“No me cansaré de alzar la voz. Hoy niños tenemos que tener claro que somos pequeños de estatura pero iguales en nuestros derechos. Ustedes que pueden disfrutar de la escuela, háganlo por mi y por los que por otras razones no pueden estudiar”

Iker denunció ante funcionarios del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) de la Secretaría de Gobernación el acoso escolar que ha sufrido por parte de su maestra Gabriela Guzmán Medina.

Si bien el video fue difundido el miércoles 19 de julio desde TikTok, la denuncia del niño se realizó desde el evento del Día de la Niñez 2023 llevado a cabo el pasado 27 de abril vía Zoom.

En el evento, varios niños compartieron un cuento de su autoría; sin embargo, cuando las lecturas terminaron, Iker tomó la palabra para realizar su denuncia.

“Hoy se cumplen 3 meses en los que yo no he podido tener acceso a la educación. Mi maestra Gabriela Guzmán Medina en más de una ocasión me agredió verbal y psicológicamente y la escuela en la que estoy inscrito la encubrió para que ella pueda seguir trabajando de forma normal, donde las únicas consecuencias las he llevado yo por ser niño, por no poder defenderme y porque mi voz no tiene valor”

Iker