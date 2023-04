Un video captó lo que le dijo Lorenzo Córdova a Guadalupe Taddei, nueva consejera presidenta del INE, un día antes de asumir su cargo. La Cámara de Diputados eligió por insaculación a cuatro nuevos representantes del órgano electoral.

Una serie de reporteros lanzan preguntas a Lorenzo Córdova en este video, quien espera el momento para decirle a Guadalupe Taddei: “Presidenta, mucha suerte. El INE se queda en buenas manos”.

“¿Por qué no los acompañas hasta su lugar Lorenzo?”, preguntó una reportera y Córdova respondió “Los voy a llevar hasta la sala, ahorita me dan chance hasta ahí, por cortesía”.

Después se despidió de los consejeros del INE. Primero de Guadalupe Taddei Zavala y de Rita Bell López Vences. Después, con mucha efusividad, le dijo “Arthur... ¡Felicidades!” a Arturo Castillo Loza y abrazó y deseó suerte a Jorge Montaño Ventura.

Lorenzo Córdova es el actual presidente consejero del INE. Estudió Derecho en la UNAM y cuenta con un doctorado en Teoría Política por la Universidad de Turín en Italia.

Proviene de una familia de intelectuales:

Lorenzo Córdova cobró relevancia en 2015. Siendo ya presidente consejero del INE, un audio reveló la postura racista del representante del órgano electoral.

Este punto fue retomado por Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Diputados el 5 de noviembre de 2021, cuando denunció el uso faccioso dentro del INE de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama:

“No mames, cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto cabrón. A ver güey, había uno que no mames, no te voy a mentir, te voy a decir como hablaba ese cabrón: Yo jefe gran nación Chichimeca vengo Guanajuato. Yo decirte a ti diputados, para nosotros yo no permitir tus elecciones. No mames, cabrón, cuando te estoy diciendo esto no sé si sea cierto que hablé así. Vio mucho Llanero Solitario, sólo le faltó decir ‘yo gran jefe toro sentado, líder gran nación Chichimeca, no mames, está de pánico cabrón”

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.