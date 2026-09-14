Vicente Fox y Jorge Álvarez Máynez se enfrentaron por la posibilidad de una alianza del PRI y partidos de oposición rumbo a las elecciones 2027.

De acuerdo con el expresidente, es momento de dejara a un lado “ideologías, colores e intereses personales” para poner en el centro a México.

Sin embargo, Jorge Álvarez Máynez reprochó que Fox ya “se rindió” y no quiere que las nuevas generaciones luchen por un mejor futuro.

Vicente Fox llama a Álvarez Máynez a dejar atrás el pasado y considerar alianza con el PRI

Vicente Fox llamó al presidente nacional de Movimiento Ciudadano a dejar atrás el pasado y no pelear “rescatando frases” para ganar algunos puntos políticos.

“Hoy México no necesita que sigamos peleando con el pasado ni rescatando frases para ganar unos cuantos puntos políticos... es momento de dejar el retrovisor y volver a mirar hacia adelante” Vicente Fox

Vicente Fox vs Jorge Álvarez Máynez (Vicente Fox/X)

Esto luego de que Jorge Álvarez Máynez compartiera un video donde Vicente Fox, entonces candidato a la presidencia de México, reclamaba que el PRI no hizo nada contra la corrupción.

De acuerdo con Vicente Fox, México necesita que se dejen a un lado las ideologías, así como los intereses e ideologías partidistas para sacar adelante al país.

En este sentido, reiteró que se debe de buscar un “México fuerte, libre, democrático y con rumbo” en alianza con el PRI y el resto de los partidos de oposición.

Álvarez Máynez llama a Fox a permitir que las nuevas generaciones luchen por “un mejor futuro”

Ante el llamado a una alianza desde oposición de Vicente Fox, Jorge Álvarez Máynez recordó al expresidente que hace 27 años estaba en contra de los resultados de los gobiernos del PRI.

Asimismo, resaltó que Fox debería revisar sus propias declaraciones para “advertir lo evidente” de una alianza con el PRI.

“Escuche a su propia versión de hace 27 años y se dará cuenta de que voltear al retrovisor le hubiera servido para advertir lo evidente: confunde pasado con futuro porque usted va en reversa” Jorge Álvarez Máynez

Además, resaltó que no porque Fox se haya rendido, quiere decir que tiene derecho a evitar que las nuevas generaciones luchen por un futuro mejor.

“Si usted se rindió o se traicionó, no intenté quitarle el derecho a las nuevas generaciones de luchar por un mejor futuro” Jorge Álvarez Máynez