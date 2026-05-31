Ricardo Monreal aplaudió el discurso contundente de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la derecha internacional.

Esto en el marco del evento realizado en el Monumento a la Revolución para conmemorar los dos años del triunfo electoral de Claudia Sheinbaum.

Ricardo Monreal destaca mensaje de Sheinbaum contra la derecha internacional

A través de sus redes sociales, Ricardo Monreal destacó el discurso “claro, indispensable y contundente” de la presidenta Sheinbaum que lanzó contra los opositores a su gobierno: al poder conservador y la derecha internacional.

El diputado federal de Morena señaló que se trató de un mensaje que debe llamar a la unidad con la intención de fortalecer a la llamada Cuarta Transformación.

De acuerdo con Monreal, esto es, principalmente, para consolidar el cambio de régimen y dejar atrás a los gobiernos neoliberales que marcaron el pasado de México.

“La Presidenta dio un discurso claro, indispensable y contundente que no deja duda respecto a quién nos enfrentamos: al poder conservador y a la derecha internacional. Seguiremos en unidad, para consolidar el cambio de régimen y el proceso de transformación de México”. Ricardo Monreal

Ricardo Monreal reiteró que en México el que decide es el pueblo de México, marcando la defensa de la soberanía nacional que ha reiterado Claudia Sheinbaum.

El legislador indicó que el evento la presidenta externó públicamente el sentir del pueblo de México, el cual dijo es de apoyo a dos años de que lograr hacer historia al obtener el triunfo en las urnas.

Con ello, dejó constancia de las palabras que han marcado la administración de Claudia Sheinbaum, siendo estas: “Honestidad, resultados y amor a la patria”.

Ricardo Monreal aplaude discurso contundente de Sheinbaum contra la derecha internacional (Captura)

Esto dijo Sheinbaum de la derecha internacional

La presidenta Sheinbaum se lanzó contra la derecha internacional durante su discurso desde el Monumento a la Revolución.

Acusó que en la actualidad, la derecha internacional ya no usa la fuerza para desestabilizar un país, sino lo hace través de “campañas digitales y operaciones de desinformación”.

Señaló que aprovechan las nuevas tecnologías para difundir información falsa, con la intención de dañar gobiernos o movimientos de izquierda.