La ministra Lenia Batres presentó un proyecto ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) para que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sea habilitada para bloquear cuentas sin la necesidad de una orden judicial o una notificación.

Esta iniciativa busca que desaparezcan las jurisprudencias que truncan el debido proceso; así como brindarle mayor control a la UIF para imponer castigos administrativos, incluso de manera anticipada.

Lenia Batres busca mayores atribuciones para la UIF; podría bloquear cuentas sin orden judicial

Lenia Batres Guadarrama propone deshacerse de jurisprudencias que permiten que las cuentas bancarias no puedan ser congeladas sin una orden judicial explícita y sin notificar al titular.

La propuesta deriva de la discusión de un amparo interpuesto por la empresa Fresh Packing Corp, que sería propiedad de Vicente Zambada Zazueta, sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada.

la propuesta de la ministra Lenia Batres quiere que se eliminen las restricciones impuestas por la SCJN a la UIF y se le permita imponer castigos administrativos.

Es decir, que se puedan bloquear las cuentas sin una orden judicial, y sin importar si hay o no una petición internacional o sin la obligatoriedad de una notificación previa al afectado.

Y es que, según la propuesta, el criterio que impide el bloqueo de cuentas contraviene los programas gubernamentales para combatir el lavado de dinero y otras figuras que perjudican el sistema financiero y jurídico de México.

Critican proyecto de Lenia Batres para bloquear cuentas sin orden judicial

Tras darse a conocer la propuesta de Lenia Batres, las críticas no tardaron, pues se reclama que, de ser aprobado por la Corte, la ciudadanía tendría que demostrar que sus recursos tienen un origen lícito.

Asimismo, se ha resaltado que permitir las sanciones de la UIF sin una notificación o una orden, otorga poder “casi absoluto” a dicha institución y alertan que eso sería un un retroceso institucional grave pues se convertiría en un instrumento punitivo y una amenaza al patrimonio de la ciudadanía.