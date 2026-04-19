El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se posicionó sobre el conflicto en Medio Oriente, haciendo un llamado para evitar la violencia entre naciones.

“Sostenemos que la violencia, en cualquiera de sus formas, es inadmisible y contraria a los valores fundamentales que sustentan la coexistencia entre las naciones” UNAM

En su comunicado difundido el 18 de abril, la institución llamó a evitar cualquier forma de violencia y a privilegiar la vía diplomática tras el conflicto originado en febrero por la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel.

UNAM se posiciona sobre conflicto en Medio Oriente y llama a evitar la violencia

UNAM llama al diálogo y rechaza ataques contra civiles en conflicto de Medio Oriente

En relación al conflicto en Medio Oriente, la UNAM externó que la comunidad universitaria apela a lo establecido en el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que llama abstenerse de amenazas entre países.

“En este sentido, exhortamos a consolidar los esfuerzos de todas las partes para mantener la tregua vigente desde el 8 de abril” UNAM

La UNAM instó a abrir y mantener los canales diplomáticos necesarios para alcanzar acuerdos y lograr una paz duradera entre los países involucrados: Irán, Israel y Estados Unidos.

A su vez, agregó que la comunidad universitaria rechaza cualquier acción militar dirigida contra la población y la infraestructura civil, incluyendo escuelas, hospitales y hogares.

Suman más de 3 mil personas muertas en Irán por la guerra en Medio Oriente

La Fundación de los Mártires de Irán informó el sábado 18 de abril de al menos 3 mil 468 muertos en las casi seis semanas de guerra contra Estados Unidos e Israel.

Organizaciones como la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, contabilizaron que las principales víctimas fueron:

Mil 701 civiles

254 niños

Mil 221 militares

Los combates han provocado la muerte de casi 2 mil 300 personas en el Líbano, 23 en Israel y más de una docena en los Estados árabes del Golfo. Además, han perdido la vida 13 militares estadounidenses.