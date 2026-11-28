La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) restringirá el acceso a sus instalaciones a los estudiantes cuyas conductas representen un riesgo para la comunidad.

La medida será aplicable en los planteles de educación media superior y superior, sin que esto implique la suspensión de sus estudios, según lo dispuesto en los Lineamientos de la UNAM.

Cabe destacar que, para la aplicación de esta medida, las autoridades universitarias deberán implementar estrategias como canales oficiales para detectar y atender oportunamente posibles trastornos de conducta.

CCH Sur vuelve a clases tras ataque vinculado a comunidad incel (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM / Rogelio Morales Ponce)

UNAM habilitará canales confidenciales y capacitará a personal para detectar conductas de riesgo

Como parte de las nuevas disposiciones, la UNAM deberá implementar mecanismos para identificar oportunamente posibles trastornos de la conducta y situaciones que puedan derivar en actos de violencia.

Para ello, de acuerdo con los lineamientos emitidos el 24 de noviembre, se capacitará al personal docente y administrativo en la detección de indicadores de riesgo.

Además, se habilitarán canales confidenciales para que estudiantes, profesores, trabajadores y padres de familia puedan reportar amenazas, agresiones o comportamientos preocupantes.

Ciudad Universitaria de la UNAM. (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

UNAM creará comités especializados y un Consejo de Salud Mental

Además, la UNAM contempla la creación de Comités de Seguimiento y Atención a los Trastornos de la Conducta , con apoyo del PUSME, que serán responsables de analizar los casos y proponer planes de intervención.

La valoración interdisciplinaria y la implementación de los planes requerirán el consentimiento expreso y por escrito de los alumnos, para su atención y posterior reintegración académica.

La medida ocurre en medio del incremento de conductas violentas y trastornos de la conducta entre jóvenes que hace necesaria una atención temprana para prevenir actos de violencia.