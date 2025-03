Este domingo 23 de marzo de 2025, Luis Donaldo Colosio Jr señaló que hay ”una herida en la historia" en el marco del 30 aniversario luctuoso de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Esto pues pidió fortalecer a Movimiento Ciudadano de cara a las elecciones de 2027 y 2030, esta última dejando entrever la posibilidad de participar como candidato.

Luis Donaldo Colosio Jr, para conmemorar el 30 aniversario luctuoso de su padre, el ex canidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta, pronunció un emotivo discurso ante cientos de simpatizantes emecistas.

El hoy senador de Movimiento Ciudadano se dijo consiente de la herida que representó el asesinato de su padre, asegurando que “hay una promesa pendiente”.

Luis Donaldo Colosio Jr aseguró que no dejará el pasado atrás, sino este buscará honrarlo al realizar importantes acciones en pro del futuro.

El senador indicó que la mejor forma para honrar la memoria de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, es buscar en vida lo que él tanto buscó a través de la política y con tanta pasión.

De acuerdo con Luis Donaldo Colosio Jr, esto es un México que sea más justo, más fuerte y más digno para toda la sociedad.

Por ello, aseguró, buscará aplicar y fortalecer una política que sí esté al servicio de la gente, y no que este resulte al revés.

“Hoy es 23 de marzo, una fecha que para mí y para millones de mexicanas y mexicanos representa una herida en la historia, pero también una promesa pendiente. He decido estar aquí con ustedes, no para dejar el pasado atrás, sino para honrarlo con acciones en favor del futuro. Porque la mejor forma de honrar la memoria, es hacer lo que en vida lo que se buscó con tanta pasión. ¡Un México más justo! ¡Un México más fuerte! ¡Un México más digno! Un país en donde la política esté al servicio de la gente, y no al revés.

Luis Donaldo Colosio Jr.