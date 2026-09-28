El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha dado a conocer los resultado de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) en el que una alcaldía de CDMX tiene el ingreso más alto de México, mientras que el más bajo se ubica en un municipio de Oaxaca.

Luego de que la alcaldía Benito Juárez en la CDMX, registró el ingreso estimado más alto, con 176 mil 661 pesos, en contraste, el municipio de Santa Magdalena Jicotlán en Oaxaca, registró el más bajo con 10 mil 617 pesos, según las cifras en 2024 del ENIGH.

Por lo que en el total de municipios en el país, la mayor concentración se ubicó en el estrato de ingreso medio, con 29.9%, cuyos hogares tuvieron un ingreso promedio trimestral entre 45 mil y menos de 60 mil pesos.

Una alcaldía de CDMX tiene el ingreso más alto de México; un municipio de Oaxaca, el más bajo (INEGI )

CDMX y Nuevo León con los ingreso más alto de México

El ingreso más alto de México, según el INEGI se concentró en la CDMX y Nuevo León; siendo que en estimaciones del Ingreso corriente promedio trimestral por hogar (ICPTH), 2024, la distribución territorial presentó diferencias entre regiones del país.

A lo que los municipios clasificados en los estratos alto y muy alto se concentraron principalmente en el norte y noroeste del país, siendo los siguiente:

Benito Juárez, CDMX con 176 mil 661 pesos Miguel Hidalgo, CDMX con 155 mil 273 pesos San Nicolás de los Garza, Nuevo León con 149 mil 095 pesos San Pedro Garza García, Nuevo León con 147 mil 423 pesos Apodaca, Nuevo León con 140 mil 948 pesos

Oaxaca y Puebla con lo ingreso más bajos de México

En contraste, el INEGI precisó que los ingresos más bajos de México están en Oaxaca y Puebla, siendo la observación que en los municipios que se ubicaron en los estratos muy bajo y bajo tuvieron mayor presencia en entidades federativas del sur y sureste del país.

Con ello, el registro de los ingreso más bajos de México fueron en:

Santa Magdalena Jicotlán, Oaxaca con 10 mil 617 pesos Santa María Yalina, Oaxaca con 13 mil 033 pesos San Miguel Ixitlán, Puebla con 14 mil 584 pesos San Martín Totoltepec, Puebla con 15 mil 851 pesos Santo Domingo Tlatayápam, Oaxaca, con 16 mil 253 pesos