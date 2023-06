El ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz anunció que se presentará las elecciones 2024 como candidato independiente y para ello lanzó un video que seguramente causará polémica.

El objetivo de su participación es que se mejore la seguridad y le dé paz a los mexicanos, ya que digo dijo, la inseguridad está en todos los lugares de México.

Una de las críticas durante su spot de anuncio es que Morena está aliada con el crimen organizado y el marco, por lo cual tiene que llegar una persona que combata realmente el crimen.

Ulises Ruiz afirmó que Morena tiene secuestrado el país y que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) miente todos los días ante un país sometido e inseguro.

“La situación en México es alarmante, la delincuencia está imparable y tiene los números más desastrosos de la historia, no importa el día, la hora, el lugar, el municipio, el estado, la delincuencia está desatada y Morena y su gobierno son aliados del crimen organizado y el narco. No podemos seguir así, esta situación debe de cambiar, no tenemos país, Morena y su gobierno lo secuestraron”

Ulises Ruíz. Aspirante a candidato independiente