Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, reaccionó al video del reclamo de Claudia Sheinbaum a Alfonso Durazo durante la sesión del Consejo Nacional de Morena del pasado domingo 11 de junio.

El presidente López Obrador no quiso opinar sobre el video difundido de Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo, pero lo consideró “normal” por la “temporada de calor” electoral.

“No me puedo meter en eso”, dijo AMLO en su conferencia mañanera de hoy 15 de junio, al ser cuestionado sobre el video que se viralizó en minutos en redes sociales.

AMLO ve normal difusión de video de Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo por “calor electoral”

Sin admitir explícitamente que se trataba de un proceso electoral interno rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, AMLO consideró como “normal” la difusión del video del intercambio de palabras entre Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo, pues es parte de la temporada del “otro calor”.

El primer mandatario previó que así como el reciente video, es posible que vayan saliendo más cosas, tal como sucede en todos los procesos electorales.

“Ya es una temporada, así como la temporada de calor, del otro calor, y van a estar saliendo cosas... pero es normal”, manifestó AMLO.

Sin embargo, subrayó que lo más importante es que se garantice la democracia y el “piso parejo” entre los aspirantes de Morena en el proceso interno, así como otras viejas lacras de la política como:

el tapado

el dedazo

el destape

la cargada

la manipulación en los medios

“Lo más importante de todo es que haya democracia, que haya piso parejo, que hagamos historia todos, que desterremos el tapado, el dedazo, el destape, la cargada, la manipulación en los medios” AMLO

Esto le dijo Claudia Sheinbaum a Alfonso Durazo durante el Consejo Nacional de Morena

En el Consejo Nacional de Morena celebrado el domingo 11 de junio, Claudia Sheinbaum habló con Alfonso Durazo.

En redes sociales, se dio a conocer un video en el que se muestra parte del dialogo que sostuvieron y por el cual, comenzaron a difundirse distintas versiones.

Y es que en la grabación, se puede escuchar a Claudia Sheinbaum señalando a Alfonso Durazo que estaba cansada por haber sido recibida con gritos en el encuentro del 11 de junio.

Al respecto, se ha identificado que esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum en el Consejo Nacional de Morena:

-Claudia Sheinbaum: Me recibieron con gritos, entonces ya me cansé. Ya me cansé (inaudible)

-Alfonso Durazo: Pero a ver, no hay acuerdo, no hay acuerdo

-Claudia Sheinbaum: Que nada más no griten

-Alfonso Durazo: Desde ayer no hay acuerdo

-Claudia Sheinbaum: Yo llegué y me reciben con gritos