El Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas a los partidos políticos por irregularidades en la fiscalización y afiliaciones indebidas; las sanciones suman más de 96 mdp.
Previo al receso por la temporada decembrina, el Consejo General del INE realizó las últimas sesiones del año, donde se decidió sancionar a todos los partidos políticos, incluso Morena.
INE multa a partidos políticos y las sanciones suman más de 96 mdp
De acuerdo con la información, el INE impuso multas a todos los partidos políticos por irregularidades en los procesos de fiscalización y afilaciones como:
- Omisión de reportes de ingresos y gastos
- Gastar dinero en servicios o capacitación en empresas con domicilios irregulares
- Afiliaciones indebidas
- Uso indebido de datos personales
Respecto a las multas por afilaciones, Morena fue el partido más sancionado, sin embargo, por irregularidades en fiscalización, el PRI tiene el puesto número uno y te lo desglosamos a continuación:
Afiliaciones indebidas
- Morena: 5 millones 851 mil 334.55 pesos
- PRI: 2 millones 739 mil 3.91 pesos
- PVEM: 733 mil 233.80 pesos
- Movimiento Ciudadano: 184 mil 682.94 pesos
- PAN: 61 mil 733.24 pesos
Irregularidades en fiscalización
- PRI: 39 millones 461 mil 166.45 pesos
- PT: 20 millones 950 mil 447.12 pesos
- PAN: 17 millones 263 mil 505.64 pesos
- Morena: 8 millones 511 mil 416.46 pesos
- Movimiento Ciudadano: 346 mil 500 pesos
- Partido Verde: 10 mil 800 pesos
- Arturo Constantino León Fernández, candidato independiente: 4 mil 342.80 pesos
Visitas de otras autoridades
- Partido Verde (Inai): 108 mil 570 pesos
- PAN (Inai): 103 mil 740
- PRI (Inai): 103 mil 704
- Morena (Sala Regional Toluca): 21 mil 708 pesos