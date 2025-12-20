El Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas a los partidos políticos por irregularidades en la fiscalización y afiliaciones indebidas; las sanciones suman más de 96 mdp.

Previo al receso por la temporada decembrina, el Consejo General del INE realizó las últimas sesiones del año, donde se decidió sancionar a todos los partidos políticos, incluso Morena.

INE denuncia irregularidades en reportes de PRI, PAN y PT (Michelle Rojas/SDPnoticias )

INE multa a partidos políticos y las sanciones suman más de 96 mdp

De acuerdo con la información, el INE impuso multas a todos los partidos políticos por irregularidades en los procesos de fiscalización y afilaciones como:

Omisión de reportes de ingresos y gastos

Gastar dinero en servicios o capacitación en empresas con domicilios irregulares

Afiliaciones indebidas

Uso indebido de datos personales

Respecto a las multas por afilaciones, Morena fue el partido más sancionado, sin embargo, por irregularidades en fiscalización, el PRI tiene el puesto número uno y te lo desglosamos a continuación:

Afiliaciones indebidas

Morena: 5 millones 851 mil 334.55 pesos

PRI: 2 millones 739 mil 3.91 pesos

PVEM: 733 mil 233.80 pesos

Movimiento Ciudadano: 184 mil 682.94 pesos

PAN: 61 mil 733.24 pesos

Irregularidades en fiscalización

PRI: 39 millones 461 mil 166.45 pesos

PT: 20 millones 950 mil 447.12 pesos

PAN: 17 millones 263 mil 505.64 pesos

Morena: 8 millones 511 mil 416.46 pesos

Movimiento Ciudadano: 346 mil 500 pesos

Partido Verde: 10 mil 800 pesos

Arturo Constantino León Fernández, candidato independiente: 4 mil 342.80 pesos

Visitas de otras autoridades