La mañana de este martes 27 de octubre de 2026, autoridades localizaron una cabeza humana frente al Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, acompañada de una cartulina con un mensaje.

El hallazgo de los restos humanos ocurrió en el área de la Dirección de Ingresos, ubicada en uno de los accesos principales del inmueble.

Tras recibir el reporte, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, los restos humanos corresponden a un hombre que permanece sin identificar aún.

¿Cómo ocurrió el hallazgo de una cabeza humana frente al Ayuntamiento de Mazatlán?

El reporte movilizó a distintas corporaciones de seguridad poco antes de las 8:00 horas de este martes. Al lugar acudieron elementos de las siguientes instituciones:

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Secretaría de Marina (Semar).

Guardia Nacional.

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Policías estatales y municipales.

Los elementos de seguridad desplegaron un operativo y acordonaron el área para resguardar el lugar.

En tanto, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y retiró los restos humanos, mientras continuaba el despliegue de seguridad en las instalaciones del Ayuntamiento de Mazatlán.

Ayuntamiento de Mazatlán no se ha pronunciado por el hallazgo de restos humanos

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Mazatlán no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el hallazgo. Tampoco se ha dado a conocer una declaración de la alcaldesa Estrella Palacios, quien busca la reelección en el municipio.

Por otra parte, reportes extraoficiales señalan que la cartulina colocada junto a la cabeza humana contenía un mensaje dirigido contra Renato Palacios, padre de la alcaldesa, y Carlos Escobar.

Sin embargo, el contenido de ese mensaje no ha sido confirmado oficialmente. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del hallazgo frente al Ayuntamiento de Mazatlán.