La tormenta tropical Elida y la posible formación de Fausto mantienen en alerta a la zona del Pacífico ante la posibilidad del efecto Fujiwhara, que ocurre cuando dos ciclones se acercan a una distancia menor a 1,200 km.

Mientras que la tormenta tropical “Elida” continúa alejándose de las costas mexicanas, en la zona del sur del país incrementan las posibilidades de que se desarrolle “Fausto” para los próximos siete días.

Por ahora, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) siguen monitoreando a Elida y Fausto, pero no han emitido ninguna alerta sobre una posible colisión entre ambos ciclones.

Tormenta tropical Elida y Fausto mantienen en alerta al Pacífico por posible efecto Fujiwhara (Especial)

¿Habrá efecto Fujiwhara por la tormenta tropical Elida y formación de Fausto?

Las autoridades climáticas han informado que Elida se localiza a 940 kilómetros al sur-suroeste del extremo sur de Baja California, con vientos máximos de 85 km/h y rachas de 100 km/h.

Los pronósticos indican que podría fortalecerse a huracán el viernes 17 de julio, aunque por ahora no representa peligro directo para tierra, pues permanece mar adentro.

En paralelo, una zona de baja presión situada al suroeste del país incrementó a 80% su probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días; si alcanza la categoría de ciclón tropical, recibirá el nombre Fausto.

Para que ocurra el efecto Fujiwhara, ambos sistemas deben encontrarse lo suficientemente cerca como para que sus campos de circulación interactúen, una condición que hasta ahora no ha sido confirmada ni advertida.

Tormenta tropical Elida y Fausto mantienen en alerta al Pacífico por posible efecto Fujiwhara (Especial)

Tormenta tropical Elida provocará lluvias en estos estados

Aunque la interacción entre ambos fenómenos no está prevista, los desprendimientos nubosos de la baja presión sí generarán lluvias fuertes a intensas en: