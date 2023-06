Durante la reunión del Consejo Nacional de Morena, todas las corcholatas gritaron ‘Unidad’ luego de que firmaron un acuerdo; sin embargo, Marcelo Ebrard no se unió al coro.

El senador Ricardo Monreal y aspirante a la candidatura presidencial, compartió un video en donde se observa a las corcholatas de Morena junto con integrantes del Consejo, celebrar el acuerdo de unidad.

“Continuidad en Unidad. Reunión histórica”, escribió Ricardo Monreal en una publicación de Twitter.

Cabe mencionar que en dicha reunión, las cuatro corcholatas firmaron un acuerdo de unidad que establece que los aspirantes aceptarán los resultados de la encuesta y apoyarán a quien resulte ganador.

Luego del video anterior, internautas se percataron de que todas las corcholatas, menos Marcelo Ebrard, gritaron ‘Unidad’ tras firmar el acuerdo de Morena.

Y es que en las imágenes se puede escuchar el coro alegre tanto de los asistentes como de las corcholatas Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

No obstante, aunque Marcelo Ebrard se sumó a la celebración con el movimiento de su puño, el casi ex canciller no entonó el grito de ‘Unidad’, y el hecho causó intriga entre los usuarios de Twitter.

¿Por qué Marcelo no grita "UNIDAD"?🫣 pic.twitter.com/SWThFqPxqF — Yoshio Lara (@Yoshio_Lara) June 11, 2023

¿Cómo va Marcelo Ebrard rumbo a las elecciones 2024?

Marcelo Ebrard es una de las corcholatas de Morena que el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMx mide su intención del voto.

De acuerdo con la encuesta de hoy, 11 de junio, el canciller es el segundo favorito de la ciudadanía, con el 24.9 por ciento de las preferencias (cuatro décimas menos que ayer).

Éste sólo es superado por la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, con una intención del voto del 32.9 por ciento.