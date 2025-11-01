Lo que debía ser un acto de amor para honrar a animales de compañía, se convirtió en una pesadilla para los clientes del crematorio “Xibalbá” de Chetumal, investigado por presunto fraude y abandono de mascotas.

La polémica surgió luego de revelarse que el crematorio “Xibalbá” de Chetumal, en Quintana Roo, abandonaba en lotes baldíos a las mascotas de dueños que habían contratado servicios de cremación.

En medio del luto de los dueños, este “crematorio” engañaba a sus clientes y entregaba bolsas llenas de tierra; este caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.

Crematorio “Xibalbá” de Chetumal es investigado por presunto fraude (Especial / Cuartoscuro)

Crematorio “Xibalbá” de Chetumal es investigado por presunto fraude (Especial)

Crematorio “Xibalbá” de Chetumal habría cometido fraude y delitos contra el medio ambiente

En respuesta a este caso, la FGE de Quintana Roo informó la captura de Guillermo Alejandro ‘N’ y Briseidy ‘N’, por su vínculo en el caso Xibalbá y por su presunta participación en:

Delitos contra el medio ambiente y fauna

Fraude a víctimas particulares

Más de 150 cadáveres de perros y gatos han sido encontrados en estado de abandono cerca de predios baldíos cercanos al crematorio “Xibalbá” de Chetumal, el cual prometía falsamente cremar a las mascotas.

Entre consternación y dolor, cerca de 80 dueños de mascotas denunciaron ante el Ministerio Público a este negocio, donde exigen justicia para los animales que, refirieron, eran parte de la familia.

Algunos de los dueños incluso denunciaron que el crematorio “Xibalbá” de Chetumal también realizaba eutanasias, las cuales inyectaba de manera directa en el corazón, pese a que lo habitual es vía intravenosa para evitar sufrimiento.