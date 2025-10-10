Ricardo Monreal y Kenia López Rabadán no piensan lo mismo en torno a la posibilidad de eliminar la aplicación de impuestos a alimentos y medicinas para mascotas.

Lo anterior debido a que el diputado de Morena criticó la propuesta que presentó la legisladora integrante de la bancada del PAN, en torno a la aplicación de una tasa 0% a dichos productos.

Al respecto, Ricardo Monreal señaló que si bien Kenia López Rabadán está en su derecho de proponer cero impuestos a alimentos y medicinas para mascotas, la medida sería negativa.

Monreal critica propuesta de Kenia López de eliminar impuestos a alimentos y medicinas para mascotas

Los diputados Ricardo Monreal y Kenia López Rabadán se enfrentaron debido a sus diferencias de opiniones sobre la iniciativa de eliminar los impuestos a alimentos y medicinas para mascotas.

Así ocurrió cuando el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro criticó la posibilidad de aplicar una tasa 0% a dichos productos, pues advirtió que sería contraproducente.

Sobre ello, Ricardo Monreal Ávila dijo que de eliminar el cobro de impuestos a alimentos y medicinas para mascotas y otros productos y bienes, la recaudación sería insuficiente.

En ese sentido, indicó que aún cuando Kenia López Rabadán tiene todo el derecho de presentar las iniciativas que quiera, la exención de impuestos provocaría que no haya “dinero suficiente” para las necesidades de la población.

Siguiendo con su posicionamiento, señaló que es “muy sencillo” proponer que se elimine el cobro de impuestos a tal o cual producto, bien o servicio, pero entonces se generaría una falta de recursos para las necesidades del Estado.

A pesar de su crítica, Ricardo Monreal señaló que aún cuando él no está de acuerdo, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados será la encargada de resolver si se atiende la propuesta de Kenia López Rabadán.

Kenia López Rabadán propone eliminar impuestos a alimentos y medicinas para mascotas en México

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, presentó una iniciativa para eliminar el IVA en alimentos y medicinas para mascotas y aliviar el gasto de millones de familias mexicanas.

La propuesta incluye que los servicios veterinarios sean deducibles en el ISR, reconociendo que los animales de compañía contribuyen al bienestar físico y emocional de las personas.

Al presentar su propuesta, la diputada dijo que datos del INEGI apuntan que más del 70% de los hogares mexicanos tiene al menos una mascota , lo que representa cerca de 80 millones de animales de compañía.

De la misma forma, Kenia López Rabadán señaló que los dueños de mascotas pagan impuestos sin recibir beneficios, como hospitales veterinarios públicos ni acceso libre al transporte colectivo.

Ante dicha situación, planteó en su iniciativa que se reforme la Ley del IVA y la Ley del ISR, además de que se fortalezca el trabajo de refugios y asociaciones que atienden animales en situación de abandono.