La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, sumó a un nuevo miembro con la integración de Theodoros Kalionchiz, quien abandonó la bancada del PAN.

Lo anterior debido a que Theodoros Kalionchiz se separó del grupo parlamentario del PAN al acusar que la dirigencia nacional ha tomado decisiones que han afectado a todo el partido.

Ante ello, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, le dio la bienvenida al legislador que representa al estado de Coahuila y a quien reconoció por trabajar “por su gente y en favor de la Patria”.

Theodoros Kalionchiz (Especial)

Theodoros Kalionchiz abandonó la bancada del PAN en San Lázaro; se sumó al PRI

El miércoles 26 de agosto, el diputado federal por el Distrito 3 del estado de Coahuila, Theodoros Kalionchiz, difundió un comunicado por medio del que informó que decidió dejar la bancada del PAN.

En su desplegado, el legislador federal explicó que su salida del grupo parlamentario fue producto de una profunda reflexión personal que parte de su intención de seguir trabajando por Coahuila.

Horas después de anunciar su salida de la bancada del PAN, Theodoros Kalionchiz informó que no fungiría como independiente, pues tomó la determinación de integrarse a la fracción parlamentaria del PRI.

Ante medios locales, el legislador explicó que eligió la opción de dejar las filas del PAN debido a que el dirigente del partido, Jorge Romero, ha tomado decisiones “que nos han afectado mucho”.

Cabe destacar que con la salida del diputado coahuilense, el grupo de Acción Nacional en el palacio legislativo de San Lázaro se quedará con 69 miembros, mientras que el PRI tendrá un total de 38.

Alejandro Moreno da la bienvenida a Theodoros Kalionchiz

Luego de que Theodoros Kalionchiz anunció su salida de la bancada del PAN para integrarse a la del PRI en la Cámara de Diputados, el líder tricolor, Alejandro Moreno, le dio la bienvenida.

A través de un mensaje que compartió en sus redes, Alejandro Moreno se dijo gustoso por la llegada del diputado, pues aseveró que es un “hombre que conoce Coahuila y que ha servido a su tierra desde distintas responsabilidades”.

Asimismo, aseveró que el legislador pondrá por delante a México y seguirá “trabajando por su gente y en favor de la Patria”, pues se le conoce por su compromiso y conocimiento de las necesidades de las familias.