Desde la conferencia de prensa del CEN de Morena, su presidenta Ariadna Montiel dejó en claro que el INE no ha vulnerado los derechos políticos del líder del PRI, Alejandro Alito Moreno.

Luego de los insistentes señalamientos que ha hecho Alito Moreno sobre censura a la libertad de expresión, tras la decisión del INE que ordenó retirar publicaciones que califican a Morena de “narcopartido”.

Pues Ariadna Montiel le recordó a Alito Moreno que la medida del INE es para el PRI y su figura como presidente de partido, más no como senador.

“Es importante señalar que no se le está coartando su libertad de expresión, porque lo hace desde su figura de presidente de partido, no de senador de la república, donde tiene derecho de expresar sus comentarios”. Ariadna Montiel, presidenta de Morena

Alito Moreno y el PRI siempre mienten: Ariadna Montiel

Tras negar que el INE vulnere los derechos políticos de Alito Moreno, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel recordó que tanto el PRI como su presidente miente.

Por lo que Ariadna Montiel dijo que Alito Moreno hace lo que sea con tal de llamar la atención, sin embargo, nadie le hace caso, pues su actuar es la mentira, además de seguir infringiendo las reglas.

“Alejandro Moreno Cárdenas se basa siempre en las mentiras, su actuar es estar difamando a nuestro movimiento, pero como lo dicen todos los medios, nadie le hace caso, nadie le cree, por más que hace, dice y si cuelga de la lámpara no lo logra, hay que se quede”. Ariadna Montiel, presidenta de Morena

Así como Ariadna Montiel rememoró la historia del partido que encabeza Alito Montiel y como ha sido a lo largo de los años “recordarles que el PRI siempre se ha brincado la ley y que el PRI miente permanentemente”, concluyó la presidenta de Morena.