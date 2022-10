Tras el anuncio de la renuncia de Tatiana Clouthier al frente de la Secretaría de Economía, ¿qué pasó con su polémica NOM 236 que le provocó un regaño del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)?

El pasado mes de mayo de 2022, la entonces secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, vivió uno de los episodios tristes durante su periodo al frente de la dependencia federal, al recibir un “jalón de orejas” por parte del presidente AMLO.

Esto después de que la Secretaría de Economía anunciara la Norma Oficial Mexicana (NOM) 236 a principios de mayo, la cual pretendía hacer obligatoria una revisión vehicular para evaluar sus condiciones físicas y mecánicas.

Se preveía que la NOM 236 entraría en vigor entre octubre y noviembre de este año , pero AMLO la frenó.

“Lo vamos a revisar no tenía yo conocimiento. Hay decisiones que toman las Secretarías y no se consultan. Ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte”, así lo dijo el presidente AMLO al echar atrás la medida.

AMLO dio “jalón de orejas” a Tatiana Clouthier y concretó revés a NOM 236

En su mañanera del 16 de mayo de 2022, AMLO frenó la NOM 236 de Tatiana Clouthier que pretendía ordenar una revisión obligatoria de autos con más de 4 años de antigüedad.

Durante esa conferencia, AMLO no sólo se enteró de la existencia de la NOM 236, sino que rechazó su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En este sentido, negó que su administración buscara hacer un cobro adicional con la verificación vehicular e insistió en que no estaba ni enterado de ella.

“Yo no sabía y estoy pendiente, pero no sabía que habían tomado un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar, no tenía ni siquiera la información”, declaró.

Tras enterarse de la nueva NOM 236, AMLO explicó que revisarían los requisitos de la nueva verificación vehicular, además de que no sería obligatoria y remató que en su gobierno no van “a estar bolseando a la gente”.

“Eso se va a revisar... no vamos a estar bolseando a la gente” AMLO

Por su parte, durante la presentación del Expediente Electrónico Empresarial, Tatiana Clouthier refirió que AMLO les “jaló las orejas” y explicó de qué trata la NOM 236.

“No en vano nos jalaron las orejas de por qué andamos queriendo cobrar, que no es. Está equivocado el tema, no somos nosotros quienes estaríamos cobrando”, dijo.

Tatiana Clouthier detalló que el objetivo de la NOM 236 “es prevenir accidentes y salvar las vidas de peatones y personas que conducen automóviles en México”.

Por ello, comentó tras el “jalón de orejas” de AMLO, se revisaría nuevamente el tema bajo la consigna de no afectar la economía de la población mexicana.

¿Qué fue de la NOM 236 de Tatiana Clouthier?

Lo último que se supo de la NOM 236 fue que se le realizarían “algunos ajustes” para que pudiera entrar en vigor, de acuerdo a lo declarado por Jesús Cantú Escalante, funcionario de la Secretaría de Economía.

El funcionario indicó que se malinterpretó el objetivo de la NOM 236, al pensar que generaría una verificación adicional, y por lo tanto un gasto a la ciudadanía.

Aclaró que el objetivo principal de la NOM 236 es tener mayores garantías de que las condiciones físico-mecánicas de los vehículos no generen accidentes viales.

Según lo señalado por Cantú Escalante, “se tendrían que modificar transitorios, pues la norma en sí misma no se va a modificar”.

Además, apuntó que dichas modificaciones deberían hacerse antes del 31 de octubre de 2022, que es cuando entraría en vigor la NOM 236.

Es importante mencionar que medidas similares a la NOM 236 han sido implementadas en Europa y varios países de América Latina, Asia y África. Uno de los objetivos prioritarios es disminuir la tasa de accidentes vehiculares asociados a fallas mecánicas.