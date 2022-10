Tatiana Clouthier abrazó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al momento de informar sobre su renuncia a la Secretaría de Economía; sin embargo, el presidente no lo correspondió y explicó por qué.

De acuerdo con AMLO, no se dio cuenta del abrazo que la exsecretaria de Economía le dio al momento de terminar de leer su carta casi llorando.

Aclaró desde la conferencia mañanera del 6 de octubre que no se trató de un acto consciente; sin embargo, Tatiana Clouthier salió furiosa de Palacio Nacional, como quedó registrado en un video.

Cabe destacar que la renuncia de Tatiana Clouthier se da en el marco de las negociaciones con Estados Unidos y Canadá por la reforma energética que AMLO busca implementar en México.

Luego de que le hicieron notar al presidente AMLO que no correspondió el abrazo a Tatiana Clouthier durante su despedida en la mañanera de hoy jueves6 de octubre, el mandatario federal tuvo otro detalle.

El presidente AMLO decidió mandarle un beso a la distancia a la exsecretaria, ya que luego de su despedida, salió del salón de la conferencia y abandonó el Palacio Nacional.

“Mire (manda un beso) para Tatiana que la quiero mucho, No me había dado cuenta de eso, no me había dado cuenta”

AMLO