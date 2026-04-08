Con la finalidad de acercarse a sus seguidores y curiosos, Ana Lilia Rivera se declaró fan de Dragon Ball.

En una dinámica que inició a través de su cuenta de Instagram, la Senadora de la República Mexicana, Ana Lilia Rivera, hizo públicos tres de sus gustos.

Para sorpresa de muchos, dijo conocer y saber la técnica de combate Kamehameha.

Incluso, se comparó con Goku al asegurar que su vida es igual a un combate, lo que la hace pensar en el icónico personaje, quien es más fuerte cuando está al límite de la muerte.

“Siempre pienso que ‘cada batalla donde me derrotan siempre me levanto más fuerte’. Soy como Goku” Ana Lilia Rivera. Senadora por Tlaxcala

Goku no es el único, Ana Lilia Rivera también es fan de Bad Bunny

En lo que podría llamarse su “confesionario”, Ana Lilia Rivera, de 53 años de edad, ventiló tres cosas de su vida privada.

Además de declararse fan de Goku y, por tanto, experta ser experta en la técnica de combate Kamehameha, Ana Lilia Rivera dijo ser fan del pan, el carbohidrato que no puede dejar al punto que si ve uno, es inevitable que lo haga suyo.

Su tercer y último gusto es la música de Bad Bunny, de 32 años de edad.

Bad Bunny (PATRICK T. FALLON / AFP)

Aunque la morenista se mostró satisfecha por compartir tres cosas de su vida privada e instó a sus seguidores a una retroalimentación, las críticas y burlas no se hicieron esperar.

Usuarios se burlaron de los gustos de la senadora por Tlaxcala, asegurando que se trata de una mujer ilustre cuyos conocimientos superan expectativas.

Otros más dieron por hecho que la funcionaria solo quiere empatizar con la generación Z e incluso con generaciones pasadas.