Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) volvieron a movilizarse en calles de la CDMX para exigir soluciones a demandas relacionadas con la reinserción laboral y los derechos de trabajadores jubilados tras la desaparición de Luz y Fuerza del Centro.

La protesta, que partió desde la sede sindical en la colonia Tabacalera con rumbo al Zócalo capitalino, provocó afectaciones viales en una de las principales arterias de la CDMX.

Además, usuarios del transporte público enfrentan complicaciones en el servicio del Metrobús debido al avance de la marcha.

Integrantes del SME marchan rumbo al Zócalo para exigir reinserción laboral

Este lunes 12 de octubre, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), volvieron a tomar las avenidas principales para exigir que se cumplan sus demandas:

Reinserción laboral: Exigen la reincorporación a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), empresa disuelta por decreto presidencial el 11 de octubre de 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón. Medida que dejó a 44,000 trabajadores sin empleo.

Exigen la reincorporación a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), empresa disuelta por decreto presidencial el 11 de octubre de 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón. Medida que dejó a 44,000 trabajadores sin empleo. Derechos de jubilados: Reclaman el respeto a las prestaciones y derechos adquiridos de los jubilados y pensionados.

Reclaman el respeto a las prestaciones y derechos adquiridos de los jubilados y pensionados. Reunión con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La movilización partió de la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicada en la colonia Tabacalera, y tiene como destino el Zócalo Capitalino. Participan cerca de 2,500 personas.

La protesta afecta carriles centrales de Paseo de la Reforma, entre Insurgentes y avenida Juárez.

Personal de tránsito realiza cortes viales en Avenida insurgentes con dirección a Buenavista y el Centro Histórico.

Se han colocado bloques en Paseo de la Reforma y calles aledañas como Avenida Juárez, Abraham González y Antonio Caso.

En tanto que el recorrido del Metrobús, sufre afectaciones. Principalmente la Línea 1.

Se brinda servicio hasta Plaza de la República; se ha suspendiendo de forma provisional el paso hacia el norte y centro por la zona de Buenavista e Insurgentes.

Se recomienda evitar la zona.