El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) recordó que el 29% del abastecimiento de agua de la capital del país depende del Sistema Cutzamala y no hay una fuente alterna para el suministro.

Según el Sacmex, ante el agotamiento de las presas que comprenden el Sistema Cutzamala, en menos de 5 meses no habrá agua para mantener dicho abasto.

Asimismo, resaltó que, mientras no llueva, no habrá agua, por lo que ya se está trabajando en una estrategia de distribución para continuar con el suministro en la Ciudad de México.

Francisco Baldera, subdirector de Agua Potable Poniente de Sacmex dijo para Milenio que, mientras no llueva, no habrá más agua para el suministros que depende del Sistema Cutzamala.

“Si la fuente del Cutzamala se acaba no tenemos otra opción, al menos, en la Ciudad de México no tenemos otra opción de más agua; por lo tanto, estamos haciendo una estrategia de una distribución, de lo que tenemos disponible para la ciudad, pedimos a los habitantes que nos ayuden para el uso eficiente de ese caudal disponible, mientras no llueva, no vamos a tener más disponibilidad de agua, porque no hay otra fuente de abastecimiento”

Francisco Balderas, subdirector de Agua Potable de Sacmex