En esta nota te compartimos los sismos detectados hoy viernes 25 de septiembre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional.

La información compartida permite conocer el epicentro y magnitud de los últimos temblores registrados dentro del territorio nacional.

Sismo hoy viernes 25 de septiembre de 2026 en México

Hasta las 04:00 horas, el SSN no compartió datos sobre algún sismo detectado en México hoy viernes 25 de septiembre.

Pese a esto, no significa que no se haya registrado un sismo en territorio nacional, sino que existe la posibilidad de que la intensidad del temblor pudo ser menor a 4.0 de magnitud.

Por tanto, la información de estos temblores se procesa y puede darse a conocer más tarde una vez que haya sido recopilada en su totalidad.

Sismo hoy viernes 25 de septiembre de 2026 en México (SSN)

Protección Civil comparte recomendaciones en caso de sismo

Aunque el Servicio Sismológico Nacional no compartió detalles de algún sismo durante la madrugada de hoy viernes 25 de septiembre, es importante recordar las recomendaciones de Protección Civil en caso de temblor:

Contar con una mochila de emergencia que cuente con un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Suspende de inmediato el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos

Define puntos de encuentro para ti y tu familia

Recuerda siempre que es importante mantener la calma en un sismo, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres.