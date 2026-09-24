A continuación te compartimos la información de los sismos detectados hoy jueves 24 de septiembre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La información emitida por el organismo permite conocer con exactitud los datos de epicentro y la magnitud de los temblores registrados dentro del territorio nacional.

Temblor hoy jueves 24 de septiembre en Chiapas: sismo de magnitud 4.1 sacude Ciudad Hidalgo

Un sismo de magnitud 4. se registró la madrugada de hoy jueves 24 de septiembre de 2026 a las 02:07 horas en el estado de Chiapas.

La información del Servicio Sismológico Nacional permite conocer que el epicentro se localizó a 124 kilómetros al suroeste del municipio de Ciudad Hidalgo.

El SSN precisó que el temblor en Chiapas se registró con las siguientes coordenadas:

Latitud: 14.09

Longitud: -93.13

Profundidad: 21 km

Aunque este sismo no superó los límites de riesgo ni activó la alerta sísmica, Protección Civil comparte recomendaciones a seguir para evitar riesgos durante un temblor:

Tener una mochila de emergencia que cuente con un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Corta de inmediato el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos

Define puntos de reunión para ti y tu familia

Recuerda que es importante mantener la calma durante un sismo, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres como marcos o estructuras de soporte.