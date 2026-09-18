Tras una larga batalla legal, la familia de Carlota Alfaro logró recuperar su casa tras un caso de invasión en Chalco, Estado de México.

Esto fue posible luego de que las autoridades jurisdiccionales restituyeran formalmente el predio ubicado en la comunidad de Candelaria Tlapala, como propiedad de la familia de Carlota Alfaro.

Juez dicta a familia de Carlota Alfaro como legítimos dueños de su casa tras invasión en Chalco

La determinación dictada por un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco, acreditó a Mariana Santana Alfaro, hija de la señora Carlota, como la legítima titular del inmueble situado sobre la calle Hacienda La Labor, en Chalco, Estado de México.

Con ello, formalmente la familia de Carlota Alfaro podrá recuperar su casa con un respaldo legal que los acredita como únicos propietarios del lugar.

Vuelven a aplazar audiencia de Doña Carlota; ya hay nueva fecha (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

El dictamen judicial se produjo más de un año después de que la propiedad fuera invadida por paracaidistas, desencadenando una grave controversia por la vivienda.

En este sentido, las autoridades dictaron seis años de prisión contra Víctor Eladio Torres en el Centro Penitenciario de Huitzilzingo, responsable por los delitos de invasión y despojo.

Asimismo, dos personas identificadas como Lourdes Yhoana “N” y Héctor Esaith “N” se encuentran recluidas en los penales de Texcoco y Chalco, respectivamente, enfrentando acusaciones penales por despojo y robo a casa habitación.

Cabe recordar que la señora Carlota Alfaro, de 74 años de edad, cumple la medida cautelar de prisión domiciliaria por si situación de salud, en seguimiento al proceso penal que enfrenta por acusaciones de homicidio e intento de homicidio.