Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán no está conforme tras resultados del Frente Amplio por México por lo que solicitará un peritaje informático de las firmas de registro rumbo a las elecciones 2024.

El Frente Amplio por México de la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) realizó un método de selección que incluía en una primera etapa la recolección de 150 mil firmas.

De este proceso interno 13 de 19 aspirantes aceptaron las condiciones y decidieron acudir a registrarse, así como juntar al menos las firmas requeridas o un poco más.

En tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para la selección del Frente Amplio por México, así como de Morena para la búsqueda de su candidato o candidata presidencial.

Aunque por ahora el proceso del Frente Amplio por México sigue pero sólo con cuatro aspirantes aceptados.

Silvano Aureoles solicitará un peritaje informático al Frente Amplio por México por firmas de registro

A través de sus redes sociales, Silvano Aureoles informó que solicitará un peritaje informático al Frente Amplio por México por las firmas del registro.

Este peritaje informático se hará a la plataforma del Frente Amplio por México en la que se llevó acabo el registro de las firmas de cada uno de los aspirantes.

Sin embargo acusan a la plataforma de registro de presentar varias irregularidades en su funcionamiento, incluso desde que inició operaciones las personas que la utilizaron denunciaban sus fallas, aunque después las arreglaron.

El ex gobernador de Michoacán aseveró que la manera en que lo rechazaron para que no avanzara en la siguiente etapa del Frente Amplio por México no es la correcta.

Silvano Aureoles remata con denunciar al Frente Amplio por México ante el TEPJF por protección a sus derechos políticos

Aureoles agregó que adicionalmente de las solicitudes formales que ha pedido como el peritaje y que estas le deben de ser entregadas en las siguientes 12 horas.

También adelantó que ya está buscando la manera de pedir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), protección a sus derechos políticos y remató que este pisoteo no lo va a aceptar.

Comentó que no solamente sus derechos se ven vulnerados, sino también los de las 500 mil personas que simpatizaron con su partido y que este tipo de acciones sólo vulnera, pisotea y pierde la certeza en el procedimiento del Frente Amplio por México.

