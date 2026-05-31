La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, trazó la ruta para el sistema de salud rumbo a 2027 durante el evento realizado en el Monumento a la Revolución para conmemorar los dos años de su triunfo electoral.

Claudia Sheinbaum manifestó que México está “recuperando un derecho abandonado”, focalizando esfuerzos para que en 2027 cuente con un esquema de salud plenamente universal.

“En salud estamos recuperando un derecho que durante años fue abandonado”. Claudia Sheinbaum

Sheinbaum traza ruta para el sistema de salud rumbo a 2027

Claudia Sheinbaum detalló su ruta para el sistema de salud rumbo a 2027, con una visión que busca erradicar la fragmentación y la exclusión de décadas pasadas.

Esto para garantizar que el acceso a servicios clínicos de calidad sea un derecho inalienable para cada ciudadano, independientemente de su estatus laboral o afiliación en IMSS, ISSSTE y el IMSS Bienestar.

Sheinbaum destacó que recientemente se ha consolidado una infraestructura que incluye la:

apertura de 29 hospitales

10 clínicas familiares

35 Centros de salud y consultorios

70 quirófanos habilitados con equipos modernos.

Este fortalecimiento se complementa con inversiones destinadas como 26 mil millones de pesos que en los 2 años han servido para el programa La Clínica es Nuestra.

La expansión del modelo IMSS Bienestar en 24 estados permite que cualquier persona sea atendida en unidades del ISSSTE o IMSS indistintamente.

Sheinbaum destacó que han distribuido mil 700 millones de medicamentos gratuitos, que ha permitido que el abasto de medicamentos llegue al 85 por ciento, y en el caso de atención a cáncer se alcance el 95%.

De igual forma, con el programa Salud Casa por Casa, cerca de 20 mil profesionales de la salud han levado a cabo ya más de 18 millones de visitas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad.

Finalmente, este año inicia el registro y credencialización de adultos mayores para formalizar su acceso a este sistema integrado, gratuito y accesible para toda la población.