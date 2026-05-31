Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reportó un récord para abril de 2026 ya que ese mes fue el de mayor empleo formal en la historia de México.

“El desempleo, de acuerdo con Inegi, se ubica en solo 2.5 por ciento. Estamos entre los tres primeros países con menos desempleo del mundo, se crearon 669 mil empleos y abril de 2026 fue el abril con más alto empleo formal de toda la historia de México”

Así lo dijo como parte de su informe a dos años de haber ganado las elecciones dado a conocer en el Monumento a la Revolución ante más de 130 mil personas.

Claudia Sheinbaum habló de la economía moral y los resultados que esta ha traído en cuanto a bienestar en general mediante programas sociales, leyes y otras acciones.

Sheinbaum presume economía estable y crecimiento

Claudia Sheinbaum dijo que la economía mexicana permanece estable y va avanzando a pesar de las circunstancias internacionales entre ellas la guerra en Irán.

Entre los avances registrados, mencionó el récord en Inversión Extranjera Directa (IED) para el primer trimestre de 2026 con 10.4 por encima del mismo periodo de 2025.

También destacó inflación a la baja y disminución de tasas de interés, así como un tipo de cambio de 14.40 pesos.

De la misma manera comentó los acuerdos entre el gobierno, sector privado y social y gobierno para mantener el precio de gasolina y diésel, a pesar del incremento en el precio del petróleo.

Sheinbaum destaca logros de primavera laboral

Claudia Sheinbaum recordó los avances que han permitido lo que llama una primavera laboral.

Entre ellos el incremento del salario mínimo mensual que pasó a más de 9 mil 500 pesos en 2026.

También recordó que las y los trabajadores de aplicaciones cuentan con seguro social y recibieron reparto de utilidades a partir de este año.

De la misma manera destacó la aprobación de la jornada laboral de 40 horas y que al cierre de 2026 los programas de bienestar llegarán a más de 42 millones 860 mil 296 derechohabientes.