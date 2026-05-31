La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó que con una mujer llevando el mando de un país es sinónimo de que este género llegó “a la constitución” del país.

Asimismo, recordó la creación de Centros LIBRES que ha realizado, así como las Cartillas de Derechos de Mujeres que se han repartido en su segundo año como presidenta.

Claudia Sheinbaum subraya el trabajo realizado para las mujeres en México

En el informe “Rendición de cuentas, a dos años del triunfo. Honestidad, resultados y amor a la patria”, que Claudia Sheinbaum tuvo hoy 31 de mayo de 2026, habló del trabajo hecho para las mujeres del país.

Claudia Sheinbaum recordó “llegamos a la constitución” para luego informar las acciones que hizo en su segundo año de gobierno como los Centros LIBRES en el país y las Cartillas de Derechos de las Mujeres.

Asimismo, recordó que ahora las mujeres forman parte de la política de México en “leyes” y “decisiones” donde participan.