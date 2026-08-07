Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión en Palacio Nacional con el historiador escocés Niall Ferguson.

“En Palacio Nacional, recibí al historiador especialista en economía, Niall Ferguson” Claudia Sheinbaum

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum informó que conversaron sobre “el momento histórico que vive México”, destacando como tema central la relación bilateral con Estados Unidos.

El encuentro con Niall Ferguson ocurre el 7 de agosto de 2026 en medio de tensiones por la falta de acuerdo para extender el T-MEC, lo que sugiere que la charla pudo enfocarse en el futuro comercial y económico entre ambos países.

Sheinbaum se reunió con Naill Ferguson; relación México-Estados Unidos se abordó en el encuentro

En medio de las complicaciones por la falta de un acuerdo tripartito para la continuidad al T-MEC, Claudia Sheinbaum se reunió con el historiador especialista en temas de economía, Niall Ferguson.

Al respecto, la presidenta se limitó a señalar en su publicación que en el encuentro celebrado el 7 de agosto en Palacio Nacional, hablaron sobre “el momento histórico que vive México”.

En especifico, la presidenta de la República refirió que el tema central de la conversación que tuvieron fue el de la relación actual que tiene México con Estados Unidos en lo referencia la economía.

No obstante, en su publicación Claudia Sheinbaum no ofreció mayores detalles con respecto a los aspectos que se trataron durante la charla que celebró con Niall Ferguson.

Reunión entre Sheinbaum y Niall Ferguson (@Claudiashein/X)

Cabe resaltar que en la revisión de resultados del T-MEC que se realizó en julio de 2026, el gobierno de Estados Unidos determinó no extender el acuerdo comercial por 16 años más como se había estipulado.

Debido a dicho contexto comercial entre ambos países, trasciende que la reunión entre Claudia Sheinbaum y Niall Ferguson en Palacio Nacional, pudo haberse centrado en lo que está ocurriendo con el T-MEC.