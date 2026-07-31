Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, destacó la solidez de la relación entre México y Estados Unidos durante la ceremonia conmemorativa por el 250 aniversario de la Independencia estadounidense.

El canciller Roberto Velasco reiteró que México y Estados Unidos comparten lazos históricos, más allá de los comerciales, y que unen a ambas naciones, como las coincidencias entre Benito Juárez y Abraham Lincoln.

Velasco subraya lazos históricos entre México y Estados Unidos

En presencia del embajador Ronald Johnson, Roberto Velasco resaltó los lazos históricos que existen entre México y Estados Unidos, destacando que la relación bilateral está integrada más allá de lo comercial.

Velasco destaca los lazos históricos entre México y Estados Unidos en el aniversario 250 de la Independencia (@SRE_mx)

Roberto Velasco felicitó a Estados Unidos por el aniversario 250 de su Independencia y reafirmó el compromiso del gobierno de México de seguir fortaleciendo la relación bilateral.

El titular de la SRE destacó que la celebración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos permitió reconocer la historia compartida entre ambos países vecinos.

Asimismo, Velasco reiteró que la agenda bilateral continuará fortaleciéndose mediante el trabajo conjunto en beneficio de las sociedades de ambos países, privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos.

Con este mensaje, el gobierno de México reafirmó su disposición para seguir impulsando una relación cercana con Estados Unidos, sustentada en el entendimiento mutuo y la cooperación en distintos ámbitos.