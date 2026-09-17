El alertamiento de tsunamis a celulares del gobierno de Claudia Sheinbaum se va a presentar a inicios de octubre, confirmó la propia presidenta de México.

“A principios de octubre lo presentamos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la conferencia mañanera de este 17 de septiembre, Claudia Sheinbaum dijo que estará listo el mencionado alertamiento de tsunamis a celulares a final de septiembre y que se presentará a inicios de octubre.

Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó los tiempos ante la presidenta Sheinbaum.

México prepara alertamiento de tsunamis y otros fenómenos naturales

México se prepara con un nuevo alertamiento de Protección Civil contra fenómenos naturales como:

Tsunamis

Huracanes

Erupciones volcánicas

Inundaciones

Más

El nuevo aviso que se está preparando para alertar sobre tsunamis y otros fenómenos será distinto a la alerta sísmica, ya que la de temblores seguirá funcionando sin cambios.

La mandataria ha dicho que la alerta sísmica es única y exitosa, por lo que se agregará una distinta para el resto de fenómenos naturales.

Alertamiento de tsunamis en celulares tendrá horas de anticipación

La alerta sísmica llega a los celulares de las poblaciones afectadas, por lo que se espera que el alertamiento de tsunamis y otros desastres naturales también llegue a sus teléfonos móviles.

Debido a que los huracanes y otros fenómenos naturales son predecibles, a diferencia de los sismos que son súbitos, esta alerta podrá enviar avisos con anticipación de horas a los celulares.