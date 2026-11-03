La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las pretensiones del gobierno de Texas de adjudicarse unilateralmente nueve islas e islotes en el Río Bravo, argumentando que dichas acciones responden a intereses electorales en Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum subrayó que un estado estadounidense no puede modificar los límites internacionales por cuenta propia, ya que cualquier definición territorial depende exclusivamente de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

“Primero, no decide el gobierno de Texas. Todo eso se decide a través de una comisión que es la CILA, que es Comisión Internacional de Límites y Aguas” Claudia Sheinbaum

Asimismo, explicó que la aparición de estos terrenos fluviales es un proceso natural derivado del cauce del agua, por lo que se requieren estudios técnicos bilaterales para establecer su pertenencia soberana.

Claudia Sheinbaum rechazó la pretensión del gobierno de Texas de adjudicarse nueve islas del Río Bravo

Sobre el reclamo del gobierno de Texas respecto a nueve islas e islotes en el Río Bravo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió durante la conferencia del Pueblo del martes 3 de noviembre.

Sostuvo que ninguna autoridad estatal de Estados Unidos tiene la facultad para determinar límites internacionales por sí sola.

Explicó que la aparición de islas e islotes en el Río Bravo es un proceso geográfico normal causado por el movimiento del agua y los cambios en el cauce.

Claudia Sheinbaum precisó que la soberanía y delimitación territorial corresponden de manera exclusiva a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) bajo los términos del Tratado de Límites de 1970.

Este organismo bilateral debe realizar las mediciones correspondientes para evaluar si las formaciones se ubican del lado mexicano, del estadounidense o si quedan divididas “mitad y mitad”.

“Surgen islas por el movimiento del agua, o sea, no es algo normal. ¿Qué tiene que hacerse? Medirse, de qué lado están, si están del lado de Estados Unidos o están del lado de México. Si es mitad y mitad, pues es mitad y es mitad. Pero eso se decide en esa comisión, es una comisión internacional” Claudia Sheinbaum

Calificó las pretensiones de Texas como maniobras declarativas sin validez legal, motivadas por el contexto y los intereses electorales en Estados Unidos.

“Ellos, pues, están en elecciones y pretenden declarativamente decir que estas islas son parte ya de Texas. Pero no, es parte de la revisión que se hace de esta comisión bilateral entre Estados Unidos y México” Claudia Sheinbaum

El gobierno de Texas quiere adjudicarse unilateralmente nueve islas en el Río Bravo

El reclamo de Texas consiste en la pretensión unilateral de adjudicarse la propiedad estatal de nueve islas e islotes emergidos en el cauce del Río Bravo.

La Oficina General de Tierras de Texas (GLO), a través de la comisionada Dawn Buckingham, declaró como suelo estatal de Texas nueve islas ubicadas en el tramo fronterizo entre Laredo y McAllen, las cuales abarcan en conjunto unas 27 hectáreas (66 acres).

Las formaciones insulares reclamadas fueron identificadas con los nombres Nixon, La Bota, Tex Mex 2, McKendricks, Lost Boot, Clark, Zachary, Miller 1 y Miller 2.

Las autoridades texanas argumentaron que la titularidad de estas formaciones había permanecido incierta durante años, lo que dificultaba su control.

Al designarlas como propiedad del estado, buscan autorizar a sus fuerzas de seguridad y cuerpos militares a ingresar y patrullar dichos terrenos para reforzar la vigilancia fronteriza y prevenir que sean empleados como escondites por organizaciones criminales o narcotraficantes.